Semplificati: rimanenze fuori dal reddito ma valide per gli Isa

Contribuenti in contabilità semplificata con rimanenze fuori dal reddito imponibile, ma pienamente rilevanti ai fini del calcolo del voto Isa.

Può essere sintetizzata così la risposta a uno dei quesiti più ricorrenti arrivati in questi giorni in redazione al Sole 24 ore.

Per tutte le imprese in contabilità semplificata, a prescindere dall’opzione per il regime delle registrazioni Iva previsto dall’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973, è necessario riepilogare le rimanenze finali 2018 nel modello Redditi Pf o Sp solamente al rigo RG38 fra gli altri dati che non concorrono a determinare il reddito imponibile del contribuente. Applicando le regole in vigore dal 1° gennaio 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata (articolo 66 del Tuir), infatti, non è più richiesta, fra i dati che concorrono a determinare il reddito fiscale, l’indicazione delle rimanenze finali (e inziali) in dichiarazione dei redditi (ex righi RG8 e RG9 ora soppressi).

Nel quadro F dei dati contabili del modulo Isa (righi F06, F07, F13, F14), invece, vanno ancora indicate non solo le rimanenze finali dell’anno (suddivise fra quelle annuali e quelle ultrannuali) ma anche quelle iniziali (1° gennaio 2018), il cui dato solitamente va reperito direttamente nel quadro F degli studi di settore dell’anno scorso (periodo d’imposta 2017).

Un primo aspetto da chiarire riguarda la quantificazione delle rimanenze finali. Questo conteggio va gestito in via extracontabile in base all’effettiva consistenza (fisica) del magazzino al 31 dicembre 2018. Il tutto indipendentemente dall’avvenuta manifestazione finanziaria e/o numeraria del relativo costo.