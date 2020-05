Semplificazione e dettagli più curati: la ricetta della nuova Mini Countryman La casa inglese del gruppo Bmw rinnova il suo suv, il modello più grande della gamma, introducendo soluzioni che vedremo anche nei futuri modelli del marchio britannico di Giulia Paganoni

Pratica e spaziosa. Mini Countryman è il modello più grande e versatile del brand britannico, dove l’importanza dei singoli elementi di design e della semplificazione sono il principio fondamentale. Un’auto (anche) da famiglia, quindi, con un alto livello di praticità ma che non nasconde il suo animo avventuriero. Tutte caratteristiche che lascano intravvedere la direzione dei prossimi modelli del marchio.

Lo stile inconfondibile dell’anteriore

A prima vista è già riconoscibile. Nella parte anteriore, i fari hanno un design pulito e tecnicamente all’avanguardia con contorni accattivanti e quasi angolari rispetto al faro come caratteristica identificativa e distintiva del modello all'interno della famiglia Mini. La griglia del radiatore, chiaramente definita, è posizionata tra i fari, con il suo caratteristico rivestimento cromato o nella nuova versione appositamente chiamata black line.

Il cambiamento è più evidente nella grembialatura anteriore. Al posto dell'enfasi precedentemente orizzontale del design, l'attenzione è stata spostata sulla verticalità e sulla solidità della posizione. Ciò significa che le prese d'aria esterne sono cresciute e ora sono in posizione verticale. E la superficie della vettura nel colore della carrozzeria è aumentata. La grembialatura anteriore quasi interamente verniciata offre un bordo di classe per i nuovi elementi.

Posteriore con chiaro riferimento nazionale

Sul retro, i nuovi fanali posteriori catturano immediatamente l'attenzione. La loro interpretazione astratta della Union Jacks traduce l’eredità britannica in tecnologia all'avanguardia. Un dettaglio speciale qui sono le coperture in vetro, che replicano gli elementi luminosi sottostanti come una scultura in rilievo. La sfumatura scura del vetro sottolinea la sensazione di solidità ed esclusività.

Gli elementi stilistici di protezione del sottoscocca sono una parte importante della grambialatura posteriore (in particolare sulle versioni a trazione integrale) e a questo nuovo è stato conferito ancora maggiore importanza a quest'area. Come nella grembialatura anteriore, è stata enfatizzato la verticalità posizionando i riflettori in verticale lontano dai bordi esterni del retro.