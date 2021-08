Semplificazione, prima mossa per regolare il sistema finanziario

Nel primo degli scritti da noi raccolti, Alessandra Perrazzelli, Vice Direttrice della Banca d’Italia, sottolinea con forza le potenzialità delle tecnologie digitali anche con riguardo alla semplificazione del sistema di controlli e supervisione, che permetterebbe di valorizzare la quanto mai essenziale cooperazione tra autorità di vigilanza e di riconsiderare la ripartizione di competenze tra le stesse.

In un momento come questo in cui è venuta prepotentemente all'attenzione di tutti l'importanza delle tecnologie digitali e in cui si sono presi accordi per cercare di unificare percorsi e processi di digitalizzazione, siamo convinti che tra le cose più importanti da mettere a fuoco, e da risolvere rapidamente, vi sia l'applicazione della digitalizzazione alla semplificazione dei controlli e alla supervisione sui mercati finanziari.

Tanto più che una riforma in tal senso non ci sembra meno importante di altre riforme urgenti ricollegabili al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione delle quali sembra si stia formando un consenso fino a pochi mesi fa insperato.