Semplificazioni per i rigassificatori

Con il Dl Emilia arriva anche una semplificazione delle regole di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e si qualificano come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, quelle finalizzate all’attività svolta dai rigassificatori mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione. Oltre alla possibilità di presentare nuove istanze il decreto prevede che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, l'autorizzazione per la costruzione o per l'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture è rilasciata dal Commissario straordinario di Governo competente a seguito di un procedimento unico.

