Semplificazioni / Investimenti e codice appalti, il Dl non decolla

(Carino Carlo)

Il nodo commissari

Se ne parla da oltre due mesi ma il Dl semplificazioni per rilanciare gli investimenti pubblici non decolla, slitta di settimana in settimana. Forse perché i decreti con decine di miliardi di spesa sono più urgenti e politicamente più attraenti (ora ne arriva un altro a metà luglio). O più semplicemente perché sulle infrastrutture tutti i governi rischiano di rompersi l’osso del collo. Questo Dl non fa eccezioni: Palazzo Chigi prova a superare la paralisi mediando fra il Pd che non vuole i commissari e difende il codice appalti (sia pure da semplificare) e M5s e Iv che vogliono il modello Genova.