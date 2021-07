Semplificazioni, parola alle Camere su opere green: governo va sotto

2' di lettura

Il governo è andato sotto in Commissione alla Camera su un emendamento del Movimento 5 Stelle al Dl Recovery che prevede l’intervento del Parlamento sui progetti ambientali necessari per gli obiettivi del Piano nazionale integrato energia e clima. La proposta è stata approvata nonostante il parere negativo di governo e relatori. «Laddove lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti individuati nell’Allegato I-bis del presente decreto sono modificabili, con decreto del Mite, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti»,si legge nella proposta di modifica.

Dl Recovery, spinta a decreti attuativi: ok commissioni



Via libera invece delle Commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera alla spinta all’attuazione del programma di Governo prevista dall’emendamento al Dl Recovery di Giuseppe Brescia e Stefano Ceccanti. L’emendamento rafforza la Rete permanente dell’attuazione del programma di governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio e costituita dai Nuclei permanenti per l’attuazione del programma istituiti da ciascun Ministro all’interno degli Uffici di diretta collaborazione, con il compito specifico di lavorare sulla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e sul recupero dell’arretrato di quelli non adottati.

Non solo. Scatta anche una tagliola sui decreti attuativi considerati “inutili”. L’emendamento Ceccanti-Brescia al Dl Recovery approvato in Commissione alle Camera prevede l’abrogazione di 20 provvedimenti di attuazione affidati ai vari ministeri. «Grazie alla collaborazione con il governo riusciamo a tagliare il rinvio a circa 20 decreti attuativi inutili. - spiegano i due deputati in una nota - Anche il Parlamento dovrà dare un suo contributo. Proporremo nelle sedi competenti una sorta di autoregolamentazione per ridurre i rinvii ai decreti attuativi nelle norme che scriviamo. In Aula chiederemo con un ordine del giorno di introdurre con un Dpcm norme ancora più incisive sul monitoraggio e totale trasparenza sul cronoprogramma dei provvedimenti legati all’attuazione del Pnrr»

Dl Recovery: 50 assunzioni al Mef, si pesca da graduatorie



Un altro emendamento al dl Recovery approvato in commissione alla Camera prevede cinquanta assunzioni a tempo indeterminato al ministero dell’Economia nell’ambito degli interventi necessari all’attuazione del Pnrr. Le assunzioni potranno avvenire senza seguire le «procedure di mobilità» e pescando dalle «attuali graduatorie di concorsi pubblici». Approvato anche un altro emendamento per accelerare le assunzioni al ministero del Turismo previste dal decreto di riordino dei ministeri di questa primavera. Le 136 unità non dirigenziali potranno essere scelte con i concorsi semplificati introdotti dal decreto di aprile scorso. All’Enit potranno invece essere assunte nel 2021 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi.