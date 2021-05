Semplificazioni: dal superbonus ai certificati digitali, cosa cambia per i cittadini

SILENZIO-ASSENSO

Ora il silenzio-assenso si può autodichiarare

Nuovo capitolo in favore del cittadino per il silenzio-assenso, un istituto che tutela i richiedenti rispetto alle lungaggini della pubblica amministrazione. D’ora in poi, superata la scadenza prevista senza ottenere la risposta, la richiesta si considera approvata. Le amministrazioni saranno tenute a certificare in via telematica il decorso dei termini e, di conseguenza, l’accoglimento della richiesta. Se la risposta della pubblica amministrazione non avviene entro dieci giorni, il cittadino può autodichiarare il superamento del termine del silenzio-assenso e, di conseguenza, l’accoglimento della richiesta.

SPID

Spid più facile per gli anziani

Accesso più facile ai servizi digitali per gli anziani e le persone meno avvezze all’uso dei mezzi digitali. Con il decreto semplificazioni arriva un sistema che consente agli anziani di delegare l’accesso al servizio ad un’altra persona in possesso di identità digitale. La delega si può fare in via telematica o in forma cartacea recandosi presso uno sportello fisico. Oggi lo Spid è utile al cittadino per molte operazioni, dalla dichiarazione dei redditi all’assistenza. Ultimamente serve anche per poter scaricare dai siti regionali il green pass.

SUPERBONUS