Semplificazioni a tempo determinato di Giuseppe Valditara

Le disposizioni in materia di appalti, contenute nel Dl Semplificazioni, rischiano di conseguire l’effetto opposto a quello desiderato oltre a essere caratterizzate da una certa schizofrenia.

Se semplificazione vuol dire riduzione degli oneri procedimentali, dei decisori e, più in generale, della normativa di settore, gli articoli del Dl Semplificazioni in materia di appalti tradiscono l’obiettivo prefissato: aumentano le complicazioni procedimentali, addirittura prevedendo un certo numero di disposizioni “a tempo”, cioè valide solo fino al 31 luglio 2021, mentre altre non hanno limiti temporali. Vengono introdotti nuovi istituti, come il collegio consultivo tecnico (art. 6) e viene potenziata la figura dei commissari straordinari (art. 9), moltiplicando così i centri di decisione e introducendo nuove procedure. L’intento riformatore doveva andare nella direzione opposta: rendere ordinarie le situazioni straordinarie, concependo una riforma strutturale a regime.

Da qui dunque la natura “dissociata” della sedicente “madre di tutte le riforme”: le disposizioni più importanti sono applicabili solo fino al 31 luglio 2021. In particolare, risulta centrale l’articolo 2, comma 4, secondo il quale fino al 31 luglio 2021 le stazioni appaltanti «operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale», fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia, nonché dei «vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea» e dei princìpi generali dell’azione amministrativa, della tutela dell’ambiente e del contrasto al conflitto di interesse, come stabiliti nel codice appalti.

Si tratta di un passaggio che ricalca la proposta già formulata da Lettera 150 e pubblicata sul sito www.lettera150.it. Diverso però è lo spirito che anima le due riforme: una vera semplificazione può avvenire solo riducendo stabilmente la normativa in materia di appalti all’essenziale, a quel fulcro di norme indispensabili e ineliminabili – quelle di origine europea – a cui aggiungere, con estrema parsimonia, gli aggravi procedimentali che si ritengono necessari per le specificità del nostro sistema normativo, a partire dalle disposizioni antimafia. Nel Dl Semplificazioni nulla si dice invece sui casi in cui la normativa europea lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere tra diverse opzioni: per esempio che fare per le situazioni in cui la direttiva europea (art. 57 direttiva 24/2014) consente agli Stati membri la scelta circa alcuni casi di esclusione dall’appalto? La proposta di Lettera150 risolve questi casi scegliendo sempre l’opzione meno gravosa per le stazioni appaltanti e per gli operatori economici.

Ancora, l’esigenza di ridurre il numero delle stazioni appaltanti – elemento fondamentale se si vuole davvero qualificare la disciplina degli appalti – sembra non interessare al Dl in oggetto, così come le norme di maggiore trasparenza rispetto a quelle europee che sono l’arma più efficace contro la corruzione, assai più di inutili appesantimenti procedurali. Insomma, se si vuole davvero “ritornare” al diritto europeo, come sembra presupporre il Dl, lo si deve fare con cognizione di causa, cercando di prevedere le conseguenze sistematiche di tale scelta, magari studiando cosa è avvenuto in altri Paesi europei. In questo senso il modello dovrebbe essere quello britannico, ancor più semplice di quelli tedesco e polacco, che pure si ispirano direttamente alla normativa europea.