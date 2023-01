Sempre in forma senza uscire da casa con la bici-scrivania che ricarica Il pc

Non è il classico prodotto che ti aspetti da Acer, per quanto il fattore personal computer sia sempre e comunque presente. Bike Desk eKinekt BD 3 è infatti una scrivania combinata con una bicicletta fissa pensata per favorire uno stile di vita più sano e al contempo eco-sostenibile, visto e considerato che uno dei pregi di questa soluzione è la capacità di convertire l'energia cinetica della pedalata per ricaricare (tramite due porte Usb Type-A e una Type-C) i computer portatili o altri dispositivi elettronici. L'idea è un po’ quella di aiutare gli utenti ad allenarsi mentre lavorano offrendo loro la possibilità di configurare su misura posizione del sedile e altezza del desk e di consultare il display Lcd integrato o l'apposita applicazione per smartphone per avere informazioni aggiornate sui loro progressi nel tempo. EKinekt BD 3 sarà disponibile in Italia da giugno e costerà nell'ordine dei mille euro a listino.

17/18 Menu