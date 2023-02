L’Italia non è un Paese per imprese giovani: -6,6% sul 2019. Bolzano in controtendenza

Tra la voglia di imprenditorialità e l’effettiva fattibilità di un progetto entrano in campo i sostegni messi in campo dal Governo. Che, in primis, hanno cercato di rendere più snelle le nuove aperture: dopo lo stop dato lo scorso anno dal Consiglio di Stato all’avvio di start up senza l’intervento del notaio, il Dm Mise 155/2022 pubblicato sulla «Gazzetta» del 21 ottobre scorso ha dato il via libera all’apertura della Srl semplificata in videoconferenza online, sulla nuova piattaforma dei notai.

A cercare di invertire la rotta, poi, ci pensano diverse misure gestite da Invitalia: «Si possono creare opportunità con un forte impatto economico, soprattutto nelle aree particolarmente disagiate del Paese», afferma Luigi Gallo, responsabile Incentivi e Innovazione dell’Agenzia. È questo l’obiettivo, ad esempio di Resto al Sud, nato per valorizzare le competenze dei giovani, aiutandoli a diventare imprenditori nella loro terra d’origine: tra il 2018 e il 2021, secondo un’analisi di Itacamp, l’incentivo (50% di contributo a fondo perduto; 50% di finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia per le Pmi) ha supportato la nascita di 7.366 imprese, che coinvolgono il 68% di imprenditori under 35. Inizialmente la misura era rivolta proprio a loro, ma la soglia di età è stata progressivamente innalzata fino ad arrivare agli attuali 55 anni.

Un altro incentivo è «On - Oltre. Nuove imprese a tasso zero» , rivolto ai giovani e alle donne: prevede un mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto per progetti d’impresa con spese fino a 3 milioni di euro. Dal lancio della nuova misura (maggio 2021) sono stati presentati oltre 4mila progetti (per il 53% da giovani donne), per un importo richiesto superiore alla dotazione finanziaria. Già finanziate 500 nuove iniziative. «Negli ultimi anni abbiamo intensificato le attività di orientamento ed educazione imprenditoriale presso scuole, università, incubatori e altri luoghi dell’innovazione. Diventare imprenditori diventa una scelta percepita come alternativa concreta al lavoro dipendente», conclude Gallo.

La geografia

Gli imprenditori under 35 scarseggiano in tutta Italia, ma il calo è concentrato soprattutto in alcune aree del Paese. Le cinque province con la perdita più marcata di imprese giovanili tra il 2019 e il 2022 sono quasi tutte al Centro-Sud. La maglia nera va a Macerata (-19,6% nel triennio, -12,2% sul 2021), seguita da due province molisane: Isernia e Campobasso, che hanno registrato un calo rispettivamente del 15,8% e del 15,7% nei tre anni. Secondo le rilevazioni di Infocamere-Unioncamere, le Marche tra il 2011 e il 2020 hanno perso circa un terzo (-33%) delle aziende giovanili. In questa top 5 negativa c’è anche Rovigo, territorio che registra una particolare difficoltà sul piano demografico: al calo di residenti che si riscontra in molte aree interne del Paese, si aggiungono le fughe all’estero (la provincia è seconda, dietro Mantova, con una crescita del 39,7% di iscritti all’Aire tra il 2019 e il 2023), come raccontato sul Sole 24 Ore del 6 febbraio scorso. Non mancano però province più dinamiche, in controtendenza rispetto all’andamento nazionale, che hanno registrato un aumento delle imprese “nelle mani” degli under 35: Bolzano, Trieste, Piacenza, Monza e Brianza e Torino.