Sempre meno oil per la Shell: ora si lancia nelle colonnine elettriche

2' di lettura

Tra 30 anni l'Inghilterra sarà un paese senza emissioni di Co2. Tutto sarà elettrico, a partire dalle auto oggi il più grande parco veicoli “inquinante” come numero. Sembrano tanti anni, ma sono pochi per una transizione tecnologica epocale. Il problema principale alla ormai inevitabile diffusione dell'auto elettrica è l'infrastruttura: servono centinaia di migliaia di colonnine elettriche, da Aberdeen, nel nord della Scozia, fino a Dover, l'imbarco per la Francia. Senza una rete di ricarica capillare...