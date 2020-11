Sempre più aziende agricole passano alla vendita diretta della produzione

Proprio la tecnologia, in particolare l’e-commerce, aiuta le aziende a raggiungere i cittadini con più facilità. Secondo lo scenario presentato dall’Osservatorio eCommerce B2c di PoliMi, tra i comparti emergenti che registrano i migliori risultati si colloca proprio il Food&Grocery, che genera 2,7 miliardi di euro (+70% rispetto al 2019).

Non solo frutta

E così anche Enoitalia, prima azienda vinicola privata in Italia per numero di bottiglie prodotte e fra le maggiori dieci del settore vitivinicolo per fatturato (199milioni di euro nel 2019, +12% a volume rispetto al 2018), ha lanciato il suo e-commerce con enowinery.it. «Sicuramente il lockdown e l’incremento della penetrazione del canale digitale di vendita – afferma il presidente Giorgio Pizzolo – confermano che il cambiamento nelle modalità di acquisto da parte dei consumatori italiani è sempre più strutturale. Soprattutto nel mondo del vino dove gli operatori sono sempre più sovrapposti e uguali tra di loro per tipologia di offerta, logiche di comunicazione, prezzi e vini».

Addio grandi brand

I modelli di acquisto online, infatti, stanno cambiando e privilegiano le realtà più vicine al proprio territorio d’appartenenza. Una ricerca condotta da Sendcloud e Nielsen evidenzia come il 44% degli italiani ha preferito e acquistato di più dai canali online locali e nazionali durante la pandemia, in alternativa ai grandi brand internazionali dell’e-commerce. Una scelta ricaduta soprattutto nei confronti di quei comparti che stanno maggiormente emergendo in rete come food&grocery, arredamento e abbigliamento per i quali si prevede probabilmente la crescita di fatturato online più importante nei prossimi anni.

Per far conoscere a più consumatori il proprio percorso sostenibile Molino Pivetti, realtà di Renazzo (Fe) creatrice della della prima filiera sostenibile 100% emiliana del grano tenero, ha anch’essa inaugurato l’e-commerce a luglio 2020. «Pivettihub.it – spiega Gianluca Pivetti – non sarà solo il dominio dedicato all’e-commerce, ma anche un vero e proprio contenitore di servizi per il cliente che trova spunti, indicazioni e professionalità. Più che fatturato in questo momento è un canale in più che ci permette di raggiungere una platea più vasta di consumatori e di essere loro vicini in qualsiasi momento. Oggi il canale registra una decina di ordini al giorno e il target si divide tra consumatore finale che acquista sacchetti da 750 gr/ 1 kg e professionista che acquista sacchi da 5 kg».