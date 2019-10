Sempre più digitale e circolare così sarà l’economia del futuro di Carlo Ferro

Due megatrend caratterizzano l’evoluzione dell’economia globale: l’economia digitale, caratterizzata dalla capacità di elaborazione a basso costo di un enorme set di dati e supportata dalla quasi illimitata capacità di memoria sul cloud ; e l’economia circolare orientata alla sostenibilità sociale e ecologica delle filiere produttive. Passeggiando nel campus dell’Università di Stanford il giorno prima dello Us-Italy Innovation Forum pensavo a questi due trend come due stelle comete che si muovono velocemente, modificano il sistema e tendono a convergere. La fisica dello spazio ci insegna che la collisione fra due stelle genera nuove stelle o può creare buchi neri. Ecco, il tema dell’innovazione per l’economia italiana è quello di assicurarsi di poter brillare come leader nel nuovo ordine dell’economia “ smart e sostenibile” piuttosto che scomparire nel buco nero “post industriale”.

Il Forum - organizzato da ministero degli Affari esteri, Ice-Agenzia, Confindustria e Università di Stanford - ha offerto una prospettiva di lungo respiro, dall’osservatorio privilegiato della Silicon Valley.

Si è discusso di come l’intelligenza artificiale trasformi la robotica: dalla corretta esecuzione di task programmati all’esecuzione del task corretto, grazie all’adattamento continuo delle specifiche da parte di learning machine. Si è collegata la robotica alla medicina con le applicazioni di micro-macchine impiantabili nel corpo umano. E si è vista l’altra prospettiva, quella della medicina rigenerativa. Si è guardato allo spazio oltre le barriere di costo abbattute dall’effetto combinato del riuso dei rocket e della miniaturizzazione dei satelliti. Il fascino del turismo spaziale, ma anche la prosa dei cube-sat, micro cubi a moduli da 10 cm per lato con grandi capacità di trasmissione e elaborazione. È all’orizzonte una nuova costellazione artificiale come infrastruttura di comunicazioni e servizi. Si è parlato anche di etica dell’innovazione e della necessità di controllare le esternalità negative delle tecnologie sulla società, in parallelo allo sviluppo della tecnologia stessa, piuttosto che rimediare successivamente a danni collaterali. Ha fatto piacere che proprio partecipanti americani abbiano ricordato l’umanesimo rinascimentale come guida a un approccio human-centered allo sviluppo delle società.

Certo la partecipazione dell’ecosistema ricerca-impresa italiano e la qualità dei contributi di accademici italiani che operano nella Silicon Valley non lasciano dubbi sulla cultura scientifica, le competenze, il talento e l’imprenditorialità nazionali. Tuttavia è anche evidente il gap fra due sistemi, quello californiano e quello italiano, profondamente diversi nella capacità di attrarre innovazione, di finanziare le idee, di generare tecnologia e di tradurla in benessere socio-economico diffuso.

Le startup sono al centro dell’innovazione industriale perché ogni impresa corre oggi sulle proprie gambe se è riuscita ieri a gattonare. Le startup per tradurre tecnologia in un business model (incubare), per reggersi in piedi (consolidare) e iniziare a crescere (scalare) devono trovare l’ecosistema di riferimento appropriato. Ci si chiede: cosa manca in Italia? Mi è capitato di confrontarmi coi modelli di alcuni grandi incubatori della Silicon Valley e risponderei: