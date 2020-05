Sempre più finanza nel real estate

In questo contesto bisogna poi tenere presente i cambiamenti del ciclo e delle preferenze degli investitori. La logistica, che qualche anno fa era un settore di nicchia con rendimenti nell’ordine del 9%, oggi arriva al 5% e viene ricercata da tutti. Hanno perso, invece, appeal il retail e i centri commerciali in primis. Una incognita resta l’ospitalità, ma alcune operazioni si stanno definendo anche oggi.

Inutile negare che negli ultimi tre mesi si è registrato un calo molto forte delle transazioni. «Ci sono molte operazioni on hold - spiega Olaf Schmidt, partner e managing director di Dla Piper -. In questo momento le banche sono prudenti nei finanziamenti, anche nel settore logistica nel quale si chiudono ancora operazioni perché non è considerata una asset class a rischio». E conclude: «Stiamo facendo molta consulenza di asset management». Al momento non prendono forma nuove operazioni, anche perché c’è attesa per un assestamento dei valori, in termini chiaramente di repricing. Un tema sottolineato da Marzio Longo, partner di Greenberg Traurig Santa Maria. «Mi aspetto che l’immobiliare resti una asset class di investimento interessante nel panorama globale - spiega Longo -. Adesso si portano avanti operazioni abbozzate o definite, ma quando ricominceranno le transazioni è probabile che assisteremo a un repricing. Negli anni 2010-2012 il repricing non arrivava mai, c’era riluttanza a riconoscere la necessità di rivedere i prezzi al ribasso. Il rischio c’è anche adesso, ma credo che la fase interlocutoria avrà vita più breve perché all’epoca gli investitori erano prevalentemente italiani, restii a vendere a sconto, mentre oggi sono presenti nel nostro Paese soprattutto grandi investitori internazionali». Ed è inevitabile che il mercato riprenda vista l’elevata liquidità in circolazione.

Vanno avanti comunque trattative sulla logistica e in qualche caso anche sugli hotel, nonostante sia il settore, insieme al retail, da subito colpito dalla chiusura scelta come strada per contrastare la pandemia. «Il lockdown non ha determinato l’ interruzione della consulenza, ma cambiato il modo di lavorare - spiega Longo -. Stanno andando avanti soprattutto operazioni che prevedono l’acquisizione di asset soggetti a investimenti di capitale molto importanti. I closing saranno attorno all’estate e poi in molti casi ci vorranno due anni di lavori per la trasformazione. Progetti di medio termine che diventeranno operativi quando speriamo tutti che il Covid sia solo un ricordo».

«In Italia resiste un forte risparmio privato delle famiglie che dalla Borsa potrebbe guardare con rinnovato interesse al mattone – spiega Bruno Santamaria, titolare dell’omonimo studio legale associato –. Inoltre, non mancano investitori e costruttori. Mentre è la burocrazia che spesso ostacola l’intraprendenza». Tante persone, poi, «in questo lockdown forzato – ha proseguito Santamaria – si sono accorte di vivere in case che non soddisfano bisogni e aspettative. Quindi ci sarà una rinnovata domanda, alla quale, ad esempio, la legge regionale lombarda sulla riqualificazione delle aree, può dare una risposta senza ulteriore consumo di suolo». Per l’avvocato «è essenziale che i servizi legali puntino all’iper specializzazione e alla conoscenza del territorio. Per non limitarsi a dare una risposta “competente” a una domanda del cliente, ma per delineare delle proposte, degli scenari, delle prospettive di sviluppo, andando anche oltre l’idea iniziale del cliente e fornendogli, dunque, quel valore aggiunto che qualifica il servizio professionale» .