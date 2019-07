Sempre segnalate le incongruenze di compilazione

incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria;

assenza del valore dei beni strumentali.

Il loro effetto è di misurare la congruità degli ammortamenti rilevati rispetto al valore dei beni strumentali, nonché la plausibilità del costo dei canoni leasing recuperati in conto economico in relazione al valore degli stessi. Gli indici di redditività sono tre e scattano in presenza di valori negativi: reddito operativo negativo, reddito ordinario negativo e reddito negativo per più di un triennio.

Tuttavia l’indicatore «Reddito operativo negativo» scatta solo se contemporaneamente il margine operativo lordo è positivo e il reddito operativo negativo. Gli indicatori della gestione extra caratteristica sono: incidenza degli accantonamenti e incidenza degli oneri finanziari netti e misurano la congruità del reddito operativo in funzione di alcune variabili di costo (oneri finanziari e accantonamenti). Infine per gli indicatori appartenenti alla famiglia delle «attività non inerenti» gli indici di questa tipologia rappresentano situazioni in cui il contribuente svolge in prevalenza attività economiche non rientranti nell’Isa di riferimento.