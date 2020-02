Senato, eletti presidenti commissioni vacanti Difesa e Lavoro Confermato l’accordo raggiunto dalla maggioranza che prevede nomine transitorie da rivedere a metà legislatura. Alla guida della Difesa, Laura Garavini di Italia viva. A capo della commissione Lavoro, Susy Matrisciano del M5s di Andrea Gagliardi

Sono stati eletti i presidenti delle due commissioni vacanti del Senato, confermando l'accordo raggiunto ieri sera dalla maggioranza che prevede nomine transitorie da rivedere a metà legislatura. Alla guida della Difesa, Laura Garavini di Italia viva che prende il posto della leghista Donatella Tesei eletta a ottobre governatrice dell'Umbria. A capo della commissione Lavoro, Susy Matrisciano del M5s che sostituisce il ministro del Lavoro

Nunzia Catalfo, anche lei 5S. Niente presidenza, dunque, almeno per ora, al dem Tommaso Nannicini, economista e docente della Bocconi, nonché ex sottosegretario nel Governo Renzi, tra i padri del Jobs act.

Slittata elezione presidente commissione sanità

È slittata invece l’elezione del presidente della commissione Sanità del Senato prevista per questa mattina. Per una questione di numero legale e sostituzione di un senatore assente avvenuta nel corso delle votazioni, non sono andate a buon fine le prime due votazioni. La Commissione sarà riconvocata nel corso della giornata. Il candidato della maggioranza è il senatore Stefano Collina (Pd).

Laura Garavini, modenese, 53 anni, alle elezioni del 2008 è stata eletta alla Camera dei Deputati per la lista del Pd. Alle elezioni del 2013 è stata rieletta deputata. A quelle del 2018 è stata eletta invece al Senato sempre nelle liste del Pd. Nel 2019 aderisce a Italia Viva. «In una fase caratterizzata da crisi internazionali e da rapide mutazioni geopolitiche, il nostro lavoro non può che essere rivolto alla tutela dei nostri soldati impegnati nelle missioni di pace, nella promozione dell'innovazione e del sostegno al comparto della difesa, in un’ottica europea ed internazionale» ha dichiarato Garavini, neoeletta alla presidenza della commissione Difesa

Susy Matrisciano, classe 1975, nata a Pomigliano d’Arco (Napoli) vive ad Alessandria. Una laurea in lingue e letterature straniere, si occupa di formazione e gestione delle risorse umane per una multinazionale del settore metalmeccanico. Eletta al Senato nel collegio Piemonte 2 alle

politiche del 2018, fa parte delle commissioni parlamentari d'inchiesta sul femminicidio e su infanzia e adolescenza. Fino al novembre scorso è stata capogruppo del M5S nella commissione Lavoro. Inoltre, è stata relatrice del decreto dignità e del disegno di legge sul salario minimo orario.

