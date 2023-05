Senato in festa, oggi la celebrazione del 75° anniversario con Mattarella e Meloni

I punti chiave Oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni

Nella barocca piazza Navona - che un tempo veniva allagata nei sabati e nelle domeniche di agosto per offrire refrigerio e svago ai romani - domenica 7 maggio il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha aperto la due giorni di celebrazioni per il 75° anniversario del Senato e della Costituzione.

Una festa di popolo e un concerto della banda interforze in alta uniforme, iniziato con l’Inno di Mameli nella sorpresa di turisti e romani, con le bandierine tricolori da sventolare offerte da Palazzo Madama, illuminato di verde, bianco e rosso.

Oggi la cerimonia con Mattarella e Meloni

La festa proseguirà oggi, lunedì 8 maggio, con la celebrazione della prima seduta nel ’48, nella cerimonia con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni nell’Aula del Senato e con un concerto di Gianni Morandi. In Sala Maccari poco prima saranno presentate dal ministro Adolfo Urso le monete e i francobolli dedicati all’anniversario.

Intanto ieri all’ombra della Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini - nella piazza dove in epoca romana c’era lo stadio di Domiziano per le corse di cavallo e di atletica e nel medioevo giostre, corse e tornei cavallereschi - la festa di popolo è stata aperta dalla Gazza ladra di Rossini,con musiche di Morricone, il “Va pensiero” dal Nabucco di Verdi, Nino Rota e le sue composizioni felliniane, la Cavalleria rusticana di Mascagni, il celebre Rugantino. A dirigere il maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano , con 75 musicisti delle bande dei diversi corpi armati, esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza, tutti in alta uniforme.

La Russa, concerto banda celebra attualità valori Senato e Carta

«La decorrenza è importante, perchè 75 anni fa ci fu la prima seduta del Senato eletto direttamente dal popolo a suffragio universale e anche per celebrare l’attualità dei valori del Senato e la Costituzione, come la libertà, la democrazia, l’ indipendenza. È molto bello celebrarli insieme a tutti, agli italiani. Far uscire la banda verso piazza Navona è stata una mia volontà, un modo per celebrare degnamente questa che è una ricorrenza di popolo», ha detto La Russa nel cortile d’onore del Senato prima di raggiungere a piedi Piazza Navona.