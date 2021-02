Senato, la priorità è combattere la pandemia con ogni mezzo La discussione generale avrà inizio alle 12.30. Intorno alle 20.40 si prevede la replica del presidente Draghi, a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per la fiducia è previsto intorno alle 23

Senato, in diretta il discorso di fiducia e il voto al governo Draghi

La discussione generale avrà inizio alle 12.30. Intorno alle 20.40 si prevede la replica del presidente Draghi, a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per la fiducia è previsto intorno alle 23

2' di lettura

Al via nell'Aula del Senato le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Mario Draghi. L'Aula e le tribune sono gremite di senatori. Draghi siede tra i ministri Giorgetti e Patuanelli. «La priorità è combattere la pandemia. Il primo pensiero che vorrei condividere riguarda la nostra responsabilità nazionale» ha detto Draghi. La discussione generale avrà inizio alle 12.30. Dalle 15.30 alle 16.15 la seduta sarà sospesa per la sanificazione. La discussione generale proseguirà dalle 16.15 fino alle 19.55 circa, quando ci sarà la seconda sanificazione. Intorno alle 20.40 si prevede la replica del presidente Draghi, a seguire le dichiarazioni di voto. L'inizio della chiama per la fiducia è previsto intorno alle 23

Le linee programmatiche

Alle forze politiche che sono pronte a sostenerlo, garantendo una maggioranza numericamente molto ampia, il premier chiede una coesione sostanziale per offrire risposte tempestive «all'altezza della situazione». La guerra alla pandemia, e quindi il potenziamento della campagna vaccinale, resta in cima alle priorità. Così come l’impronta europeista dell’esecutivo e la ripresa economica attraverso il contributo decisivo del Recovery fund, realizzando riforme (welfare, fisco, giustizia, pubblica amministrazione) attese da decenni ma anche interventi infrastrutturali e di stimolo alla crescita che possano avere un impatto positivo e soprattutto strutturale sul Pil.



Loading...

Le fibrillazioni nei partiti

In ogni caso il premier può contare da ieri su un 'intergruppo' M5s-Pd-Leu destinato a promuovere «iniziative comuni sulle grandi sfide del Paese a partire dall'esperienza del Governo Conte II». Un'iniziativa, a quanto si apprende, che sarebbe stata concordata in corsa tra gli azionisti della vecchia maggioranza giallorossa proprio per arginare la fronda in casa M5s. Il pallottoliere che ieri registrava 10 senatori al massimo convinti a votare no (gli unici davvero a rischio espulsione, come Mattia Crucioli) e altri 10 propensi ad astenersi o a non partecipare al voto. Mentre il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Repubblica, traccia la linea dei prossimi mesi. E auspica un programma essenziale: fermare la pandemia e creare lavoro, spendendo bene le risorse europee. Temi su cui occorre «generosità e lealtà da parte di tutte le forze politiche».