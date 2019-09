Senato, la Lega fa mancare numero legale: quali sono le commissioni a rischio In molte commissioni la maggioranza conta su numeri esigui. Nella Affari costituzionali al Senato, ad esempio, su 25 componenti i membri della maggioranza sono 14. E ci sono 11 presidenti leghisti tra Camera e Senato pronti a ostacolare l'attività parlamentare del nascente governo giallorosso di Andrea Gagliardi

A palazzo Madama martedì 24 per due volte consecutive i leghisti sono riusciti a bloccare il lavori facendo mancare il numero legale in commissione Affari costituzionali. A detta di Roberto Calderoli sono le prove generali del minacciato Vietnam: «I signori della maggioranza di Palazzo - ha detto - impareranno cosa significa avere la Lega all’opposizione. E questo è solo l’inizio». Interpretazione dei fatti smentita però dai Cinque Stelle: «Calderoli fa propaganda. Non eravamo in Commissione - ha spiegato la senatrice del Movimento Alessandra Maiorino - solo perché avevamo un'assemblea».

Sta di fatto che in molte commissioni la maggioranza conta su numeri esigui. Nella Affari costituzionali al Senato, ad esempio, su 25 componenti i membri della maggioranza sono 14. E ci sono 11 presidenti leghisti tra Camera e Senato pronti a ostacolare l'attività parlamentare del nascente governo giallorosso.

Si tratta di presidenze strategiche. Al Senato Alberto Bagnai presiede la Finanze, così come Stefano Borghesi gli Affari costituzionali, chiamata a esprimere pareri su gran parte dei provvedimenti e nella quale approderà l'eventuale riforma elettorale. E ancora, sempre a Palazzo Madama, ci sono la Giustizia (Ostellari), la Difesa (Tesei), l'Istruzione (Pittoni) e l'Agricoltura (Vallardi). Oltre alla Bilancio (Bagnai), alla Camera la Lega guida Ambiente (Benvenuto), Trasporti (Morelli), Attività produttive (Saltamartini), Lavoro (Giaccone).

