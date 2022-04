Senigallia, da modello per l'Europa alla sfida della transizione green e digital

In questa comunità operosa, il Panzini ha un ruolo attivo e propositivo: l'istituto professionale per i servizi alberghieri, della ristorazione, del commercio e del turismo si è fatto promotore dell'incontro tra i dirigenti scolastici designati dalle nazioni europee per gettare le basi dello sviluppo delle economie locali, centrato sull’investimento in capitale umano, sulla valorizzazione dei prodotti e delle filiere a km 0.

Senigallia ospiterà dal 17 al 22 ottobre, la 35a edizione dell'Annual Conference AEHT, l'incontro più importante delle scuole turistico-alberghiere dei 33 Paesi, una manifestazione che unisce turismo, cultura ed enogastronomia, con un migliaio di ospiti. “Investire sulla scuola oggi significa essere dentro la scuola e con essa esportare in via diretta sia i temi etici che i prodotti locali, che vengono così certificati non più da propaganda o pubblicità, ma dai primi e prossimi ambasciatori del futuro che sono i nostri studenti di oggi”, spiega il dirigente scolastico del Panzini, Alessandro Impoco.



A godere di questo ecosistema innovativo sono le imprese, “consapevoli che non sono sole nelle sfide avvincenti della transizione green e digitale e nei processi di internazionalizzazione” (parole di Acquaroli) e di rappresentare l'identità di un territorio.

Da Francesco Mazzaferri, responsabile vendite di Patatas Nana, a Paolo Brunelli, titolare della gelateria e cioccolateria omonima, da Francesca Casci Ceccacci, che ha fondato e guida Pandrefrà, a Roberto Grilli, ceo di Grilli Fabbrica Alimentare, fino a Roberto Rotatori, responsabile vendite della Cantina Santa Barbara, e Guido Galli, titolare dell'enoteca omonima, sono emersi un forte senso di appartenenza al territorio e parole di ottimismo.

Sono il simbolo di una comunità di imprenditori riuniti dalla volontà di riprogettare il sistema alimentare lavorando in rete e con il supporto delle associazioni di categoria. “Nonostante le difficoltà – osserva il presidente di CNA Territoriale di Ancona, Maurizio Paradisi – gli artigiani e le imprese hanno dimostrato di saper stare in equilibrio dinamico, dove ci si può fermare o guardare ma avere lo sguardo rivolto al futuro, che dipende da noi come comunità e da come lo progettiamo. Siamo tutti responsabili, ognuno dell'altro. E l'economia a questo si lega”.