Sensei Lanai, Hawaii

Una delle sue peculiarità distintive è il fatto di essere un resort di lusso per soli adulti. Si trova sull'isola di Lanai e fa della tranquillità e della riservatezza uno dei suoi punti di forza: i cottage privati della Spa dove godere di un itinerario di benessere personalizzato su misura sono sparsi tra il fogliame lussureggiante della foresta mentre le lussuose suite si mimetizzano nella giungla a ridosso delle montagne. Un luogo per il totale relax e per allontanare lo stress con la meditazione mattutina e i bagni sonori. Si spendono 1.760 dollari per la camera doppia.

3/9 5/9 Menu