Sensit Technologies apre una sede a Rovereto

È Rovereto la città scelta dal gruppo americano Sensit Technologies per aprire il proprio centro di ricerca in Europa.

La società, nata nello stato dell’Indiana e attiva da oltre quarant’anni nell’ambito dell’analisi e ricerca delle fughe di gas e dell’analisi ambientale, dal 2018 è presente anche in Italia con una sede a Bolzano, che continuerà a operare.

L’aggiunta, ad agosto, di una seconda sede negli spazi “Be Factory” in Progetto Manifattura, è finalizzata a rafforzare la collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler e in particolare con il Centro Sensors and Devices, con cui è già in atto una cooperazione, e il Centro Sustainable Energy, che a breve si trasferirà proprio nell’incubatore della sostenibilità di Trentino Sviluppo.

Nei nuovi uffici di Sensit nella città della Quercia lavorano tre persone, con competenze tecniche nell’ambito dell’elettronica, dell’intelligenza artificiale e della sensoristica. L’obiettivo è quello di farsi trovare pronti per quanto – fra qualche anno – verrà completata la transizione energetica che prevede il passaggio dalle reti di distribuzione basate sul gas metano a quelle basate sull’idrogeno.