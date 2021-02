Sensori mobili low cost a mappe 3D per tracciare l’inquinamento in città Una rete di centraline di monitoraggio a basso costo, integrate con quelle esistenti, permette la rilevazione ad alta risoluzione degli inquinanti di Davide Madeddu

Sensori mobili, centraline low cost e mappe cittadine in 3D per monitorare l'aria delle città e individuare gli spazi con alto tasso di inquinamento atmosferico. E, soprattutto, le cosiddette aree a “effetto canyon” dove gli inquinanti ristagnano e si accumulano anche in concentrazioni elevate.



Tecnologia a basso costo e innovazione, sono gli elementi che caratterizzano Air quality site suitability map, la mappa messa a punto dai ricercatori del centro Enea di Portici in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II (nell'ambito del Progetto Air-Heritage finanziato con 4,1 milioni di euro dal terzo bando europeo Urban Innovative Actions).

Il sistema funziona attraverso una rete composta da centraline di monitoraggio a basso costo, sia fisse sia mobili, integrate con quelle regionali, sensori mobili e una ricostruzione in 3D dell'area in cui si effettua lo studio.

«La rete di monitoraggio sviluppata e testata a Portici - chiarisce Grazia Fattoruso, ricercatrice Enea che ha coordinato il lavoro - è composta da dispositivi sensoriali mobili e stazioni fisse in grado di creare una mappatura ad alta risoluzione spazio temporale degli inquinanti in un ambiente complesso come quello urbano».

I dispositivi mobili sono, come chiarisce la ricercatrice, «i sensori a basso costo ‘annusa-smog' portatili Monica (MONItoraggio Cooperativo della qualità dell'Aria)», strumenti sviluppati nei laboratori dell'Enea di Portici e utilizzati poi dai cittadini in giro per la città su passeggini, scooter e zaini.