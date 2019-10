Sentenza Cedu sul carcere ostativo: intervenga la Corte costituzionale

La Corte confonde la disumanità del carcere con la speranza di venirne fuori. E dimostra di non conoscere che i nostri carceri sono tutt’altro che disumani, tranne alcuni casi che devono essere assolutamente risolti.

La Corte, inoltre, non valuta il fatto, storico e accertato, che i mafiosi mantengono per tutta la loro vita una convinzione non sradicabile di appartenere a una realtà sociale perennemente in contrasto con lo Stato e la legalità costituzionale.



Gli esempi sono numerosissimi. E, pertanto, cancellare la norma del carcere ostativo è fuori luogo.



In una parola, la Corde dei Diritti dell’Uomo ha deciso in assenza di potere e la sua decisione è da ritenere giuridicamente nulla.

Comunque, è da ricordare che le norme e le decisioni della Cedu sono norme “interposte” tra la Costituzione e la legge, il che significa che la Corte costituzionale può sindacare le decisioni della Cedu e dichiararle inapplicabili. La dizione “norme interposte” infatti significa che il giudice delle leggi, e cioè la Corte costituzionale, prima di decidere della validità o meno delle nostre leggi, deve stabilire se le norme e le sentenze Cedu siano conformi alla nostra Costituzione.



Insomma la Corte costituzionale ha giurisdizione sugli atti della Cedu (vedi sentenze 348 e 349 del 2007).



In conclusione, un compito importante grava oggi sulla Corte costituzionale, poiché se essa non rimuove gli effetti di questa sentenza della Corte dei Diritti dell’Uomo, che ha competenza a farlo, vedremo che tutti i mafiosi ricorreranno alla Cedu e otterranno la loro scarcerazione. Un bell’effetto contro la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, posta nel nulla da una sentenza astratta della Cedu. La quale, ripetiamo, non valutato la natura e il contenuto del fatto oggetto della propria decisione.



* Vice presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente dell’associazione “Attuare la Costituzione”