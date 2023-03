Sentieri con vista sull'Europa

Pochi sanno che alcuni sentieri escursionistici delle Canarie sono direttamente collegati alla rete di cammini a lunga percorrenza che attraversano l'Europa. Tutte le isole offrono itinerari contrassegnati dalla sigla GR131 e percorrendoli a piedi si entra in contatto con un paesaggio dalle mille espressioni che spazia dai boschi lussureggianti ai terreni lunari con vista sull'oceano, dalle foreste risalenti all'era terziaria del Parco Nazionale di Garajonay a La Gomera alle caldere vulcaniche del Massiccio di Anaga, nel nord-est dell’isola di Tenerife. Altri percorsi da non perdere per gli appassionati di trekking attraversano i parchi nazionali del Teide e della Caldera de Taburiente e danno vita al Cammino di Santiago, che dal sud dell'isola di Gran Canaria arriva a Santiago di Galdar

