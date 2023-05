Anch'essa premiata (con il terzo posto dell'edizione 2016) con l'Oscar Italiano del Cicloturismo 2016, questa pista ciclopedonale di 115 km collega Colico, in cima al lago di Como, a Bormio, in Alta Valtellina, nel cuore delle Alpi lombarde. Il corso del fiume Adda accompagna per lunghi tratti un percorso quasi interamente pianeggiante, fatta eccezione per gli ultimi 25 km, che fiancheggia campi agricoli, prati e meleti senza incrociare le strade ordinarie. Oltre una ventina le bacheche che permettono di consultare mappe cartografiche, informazioni sul territorio e altre indicazioni utili (la ferrovia corre parallela a buona parte del tracciato ed è quindi possibile approfittare della linea Trenord per spostarsi da una località all'altra). Fra i punti di interesse che si incontrano pedalando sul Sentiero Valtellina spicca il passaggio attraverso Sant'Antonio Morignone, il piccolo paese che fu teatro della grande frana del 1987.

Sentiero Valtellina