Sentinel e Galileo leader globali di tecnologia Stati Uniti, Russia e Cina in competizione con i satelliti europei per il business del cibo del futuro di Leopoldo Benacchio

Sentinelle spaziali. I satelliti Sentinel-2 del programma europeo Copernicus dell’Esa, lanciati nel 2015 e nel 2017, monitorano la superfice terrestre con i loro sensori ottici e forniscono immagini della copertura vegetale, del suolo e dell’acqua, nonché informazioni in caso di emergenze. I dati sono acquisiti anche dal Centro spaziale di Matera di e-Geos

Nel 2050 la Terra, si prevede, avrà una popolazione di 10 miliardi di persone e secondo studi dell’Onu occorrerà almeno raddoppiare la produzione di cibo proveniente dalla agricoltura.

Una sfida notevole e per vincerla avremo bisogno di strumenti del tutto nuovi da affiancare a quelli tradizionali: i satelliti e il loro uso sono una delle chiavi di volta per entrare nel nuovo capitolo dell’agricoltura digitale, digital farming, che prevede l’utilizzo delle tecnologie più avanzate per l’agricoltura. Hardware, quindi satelliti, aerei, droni e computer in prima linea, ma anche software: analisi dati e incrocio di sorgenti diverse, si va verso i big data anche qui.

Il suolo che può essere dedicato all’agricoltura è sempre di meno, anche in considerazione dell’aumento della popolazione che richiede abitazioni, strade, industrie, le condizioni del pianeta Terra poi sembrano critiche per l’utilizzo intensivo di riserve fossili, atmosfera inquinata a livello planetario, perdita della diversità biologica e scarsità di acqua, solo per citare alcuni punti critici. Non dovremo quindi solo produrre più prodotti agricoli, ma anche, e verrebbe da dire soprattutto, dovremo farlo in modo sostenibile, parola molto usata oggi per indicare una modalità non troppo facile da perseguire in questo campo.

I satelliti di rilevamento del suolo, come la costellazione europea Sentinel 2 che offre capacità e caratteristiche al top della categoria, permettono di analizzare i singoli campi, sorvegliarli nel tempo, capire dove, quando e quanto aumentare o diminuire l’irrigazione, entro aree di 10 metri quadri o meno, aiutano nel considerare l’uso dei fitofarmaci e concime. In pratica l’agricoltore può avere in ogni momento una sorta di mappa digitale dettagliata dei suoi campi con le esigenze delle colture.

Lo studio e utilizzo delle serie temporali di immagini prese dai satelliti che sono in orbita da tanto tempo rappresenta poi uno strumento formidabile per capire l’andamento delle colture nel tempo, basta pensare alle montagne di informazioni contenute negli archivi americani della costellazione di satelliti Landsat, che vanno indietro di decine di anni.