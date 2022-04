Senza alcol o annacquato? «Non chiamatelo vino»: la denuncia di Coldiretti

Zuccheraggio e aggiunta d’acqua

Diversi invece sono i casi dello zuccheraggio del vino e dell'aggiunta di acqua. La prima è una pratica consentita per innalzare la gradazione alcolica di uve spesso prodotte in climi più freddi come in Germania, Austria e in alcune aree della Francia, «ma è vietata – ha aggiunto la Coldiretti – nell'80% dei paesi europei produttori di vino».

«Negli Stati Uniti poi – hanno aggiunto alla Coldiretti – è addirittura consentita l'aggiunta di acqua al mosto per diminuire la percentuale di zuccheri secondo una pratica considerata una vera e propria adulterazione in Italia».

«Miscele di vini da tavola bianchi e rossi per produrre un “finto rosè” vietate in Europa sono possibili invece in Nuova Zelanda e in Australia. L'Unione Europea però – continua la Coldiretti – ha dato il via libera anche al vino senza uva con l'autorizzazione alla produzione e commercializzazioni di vini ottenuti dalla fermentazione di frutti diversi dall'uva come lamponi e ribes, molto diffusi nei Paesi dell'Est».

L'ultima frontiera dell'inganno è la commercializzazione molto diffusa, dal Canada agli Stati Uniti fino ad alcuni Paesi dell'Unione Europea, di kit fai da te che promettono il miracolo di ottenere in casa il meglio della produzione enologica made in Italy. Si tratta di confezioni che grazie a polveri miracolose promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Lambrusco o Montepulciano. «Il problema – conclude la Coldiretti - non è legato solo all'utilizzo delle pregiate denominazioni del Belpaese, poiché in base alla normativa europea del vino, non è possibile aggiungere acqua nel vino o nei mosti».