Senza cuciture, smart ed ecologici: Cifra porta i tessuti verso il futuro

In questi ultimi mesi, oltre a “resilienza”, uno dei termini più pronunciati è stato “adattamento”: sapersi evolvere in questi tempi veloci e incerti è un'arte, più che un'abilità. Ma come le persone, esistono aziende che sul seguire i cambiamenti del proprio tempo hanno costruito la loro fortuna. Cifra, azienda tessile con sede a Verano Brianza, ne è un esempio: la famiglia Citterio la fondò negli anni 70 per produrre reti per la raccolta delle olive, per passare negli anni 80 al confezionamento di calze e collant, e cambiare ancora all'inizio degli anni Duemila puntando su prodotti tessili realizzati in 3d.

Ad avere questa intuizione è stato Cesare Citterio, oggi ad dell’azienda, che vent’anni fa decise di passare un anno a imparare il funzionamento di speciali telai jacquard presso il loro produttore, il tedesco Karl Mayer. Da quell’esperienza ha preso forma la speciale tecnologia di Cifra, Warp Knit Seamless (WKS), che permette di realizzare capi di abbigliamento per la moda, lo sport e l’activewear, caratterizzati da assenza di cuciture, capacità di modellarsi sul corpo di chi li indossa, indemagliabilità, ma anche leggerezza e ventilazione.

Un know how che ha permesso all’azienda di diventare uno dei produttori mondiali più apprezzati di questo genere di tessuti, arrivare nel 2019 a fatturare 13 milioni di euro, con 95 dipendenti e un 80% della produzione dei 15mila capi giornalieri verso l’estero.

Cesare Citterio, ceo di Cifra

Il primo athleisure antimicrobico

Poi è arrivato il Covid19, che però ha in un certo senso sostenuto il business di Cifra: l’anno della pandemia è stato infatti quello del boom dell’abbigliamento comodo e versatile, adatto a una vita molto smart e molto casalinga, delle tute, dei leggins, dei capi athleisure. Ed è per questo che, dopo aver lanciato una mascherina in tessuto antimicrobico Q-Skin di Amni Virus Bac-Off, Cifra ha compiuto un'altra evoluzione, trasformando quel progetto in Warp-Mask, una collezione di athleisure realizzata con lo stesso tessuto: «Ci siamo attivati sin da marzo dello scorso anno mettendo a disposizione la nostra tecnologia e il nostro know how per realizzare capi di abbigliamento per la protezione personale - spiega Citterio -. Poi abbiamo realizzato una linea sportiva che protegga e limiti la cross contaminazione, perché il virus può restare anche tre giorni sulle superfici tessili. I capi realizzati con questo filato hanno una tecnologia basata sugli ioni di argento che neutralizza il virus in pochi minuti. Questo principio è permanente nei capi, ovvero non è legato al numero dei lavaggi. Il loro utilizzo principale sarà nelle palestre, ma vediamo una forte crescita anche di sport come yoga, bike e running. E anche quando saremo usciti dalla pandemia faremo più attenzione nei contatti con le superfici».

Gli investimenti in sostenibilità

Un altro canale per interpretare e seguire lo spirito dei tempi è investire in sostenibilità: su questo fronte Cifra è impegnata sia con il progetto Zero Waste, azzerando gli scarti di produzione in virtù della stessa tecnologia Warp Seamless, sia con l'uso di filati ricavati da materiali di recupero, come l'Econyl di Aquafil, il Qnova di Fulgar e l’Ecocare di Nilit Fibers.