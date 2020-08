Senza impegno, l'offerta Seat per il crossover Arona Il più compatto dei modelli a ruote alte del brand spagnolo che fa parte del Gruppo Vw è da oggi offerto col motore 1.000 cc TGI da 90 cv a metano e senza alcun tipo di anticipo a 175 euro al mese di Corrado Canali

Il più compatto dei modelli a ruote alte del brand spagnolo che fa parte del Gruppo Vw è da oggi offerto col motore 1.000 cc TGI da 90 cv a metano e senza alcun tipo di anticipo a 175 euro al mese

2' di lettura

In un mondo quello della mobilità sempre più connesso, ma anche più easy, dove la mobilità è chiave, anche i servizi legati all'auto devono essere sempre più orientati all'utilizzo piuttosto che al possesso. A richiederlo sono i potenziali utilizzatori che puntano su flessibilità e personalizzazione delle offerte da parte dei brand dell'auto, rendendole le leve fondamentali per confermarsi ai massimi livelli sul mercato. Anche Seat non poteva che orientarsi a questa tendenza, impegnandosi costantemente ad interpretare ogni necessità e sviluppando strumenti innovativi e soluzioni che possano portare un reale valore aggiunto ai propri utilizzatori.

Da Senza Pensieri e Senza Impegno il passo è breve

Già con Seat Senza Pensieri, il marchio spagnolo che fa parte del Gruppo Volkswagen ha garantito la serenità e la flessibilità necessarie al momento della scelta di un'auto con una proposta che prevede la predeterminazione dei costi di acquisto e sostituzione dell'auto, senza sorprese: tutti i servizi sono inclusi e non ci sono realmente pensieri. Ora, Seat è pronta a compiere un passo avanti con lo sviluppo di un'inedita e innovativa formula finanziaria, introdotta dal brand per la prima volta nel mercato: facendo un nuovo passo verso le formule pay per use, Seat lancia la nuova campagna Senza Impegno, portando la libertà di utilizzo della vettura a un livello impensabile fino a ieri.

Una formula flessibile oltre che destinata ai privati

Il brand infatti ha predisposto un'innovativa formula destinata agli acquirenti privati che ha una durata di 36 mesi e una percorrenza massima di 45.000 km, grazie alla quale si può scegliere la vettura che si desidera senza versare alcun anticipo e, dopo lo scadere del primo mese e fino al 35o mese si può restituire l'auto in qualunque momento e senza penali. Un'offerta chiara con una promessa semplice e innovativa che avrà come protagonista l'Arona, il suv compatto di Seat con una attenzione particolare sulla versione alimentata a metano. Il risultato è che col programma Senza Impegno la Arona col 1.000 cc TGI da 90 cv a metano sarà disponibile senza anticipo a 175 euro al mese.

Seat punta sempre a smarcarsi dalla concorrenza

Ancora una volta, Seat punta a smarcarsi dalla concorrenza grazie ad un prodotto inedito, diverso e attraverso una formula che rimane fedele allo spirito unconventional che ha contraddistinto le ultime campagne della casa spagnola. Una proposta, inoltre, che strizza l'occhio ai millennial, il target da sempre molto attento e più propenso ad adottare soluzioni le più flessibili. Semplice e trasparente oltre che efficace relativamente al suo genere, è l'offerta di Seat col nuovo programma Senza Impegno.