Senza maggioranze stabili sui conti non c’è alcuna strategia

Nel 2018 un Def tendenziale è stato presentato il 26 aprile dal governo Gentiloni, espresso da una maggioranza già uscita sconfitta alle elezioni del 4 marzo. Nel 2019 il Def è stato presentato il 9 aprile dal governo Conte 1. Non può stupire, perciò, che in entrambi i casi abbia acquistato particolare rilievo, contenendo i “veri” indirizzi alla base delle ultime due sessioni di bilancio, quello che dovrebbe essere un mero documento di aggiornamento: la Nadef, ossia la Nota di aggiornamento del Def, da presentare entro il 27 settembre, la quale pure va approvata con risoluzioni parlamentari, il cui voto in entrambi i casi è stato preceduto da quello (da effettuarsi non a maggioranza semplice, ma a maggioranza assoluta) di una relazione con cui è stato aggiornato il piano di rientro rispetto all’obiettivo del pareggio di bilancio.

Com’è ovvio, il mismatch temporale si acuisce ancor di più quando gli indirizzi di finanza pubblica individuati in Italia non appaiono coerenti con quelli definiti e concordati in sede europea. È ciò che è accaduto, appunto, l’anno scorso, quando il negoziato con Bruxelles si è protratto a lungo e i saldi-obiettivo hanno dovuto essere rideterminati a metà dicembre. Questo ha comportato effetti deleteri sull’andamento della sessione di bilancio: si è arrivati, secondo la perversa logica dell’«inseguimento del peggior precedente», alla presentazione direttamente all’Assemblea del Senato di un maxiemendamento, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, con cui si è riscritta una buona parte della legge di bilancio. Una «lunga interlocuzione con le istituzioni europee», richiamata anche dalla Corte costituzionale, nell’ordinanza 17/2019 con cui ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzioni presentato dai senatori del Pd, invitando, nel contempo, a evitare il ripetersi di analoghe «forzature procedurali».

Quest’anno, com’è noto, la manovra appare maggiormente in linea con i vincoli europei ed è riuscita a evitare che scattasse l’aumento dell’Iva previsto dall’apposita clausola di salvaguardia. Tuttavia, come si diceva, è emersa con chiarezza l’assenza di un disegno strategico unitario, non dico pluriennale - secondo quanto sarebbe richiesto - ma anche soltanto annuale. Era, del resto, difficile che un governo formatosi, tra la sorpresa generale, ai primi di settembre e costretto in tali vincoli contenutistici e temporali, fosse in grado di elaborarlo e di attuarlo, per giunta in una fase di passaggio di consegne tra una Commissione europea e l’altra e con il quadro finanziario pluriennale ancora in via di definizione.

L’auspicio è che questa sessione di bilancio si possa svolgere nel rispetto di tali vincoli contenutistici e temporali, in modo più ordinato e chiaro, se non altro al fine di spiegare le responsabilità politiche e le diverse alternative possibili e praticabili, senza finire nel gioco dei poteri di veto. Per opzioni più strategiche non resta che attendere il prossimo Def: e chissà se il Governo che lo predispone sarà il medesimo poi chiamato ad attuarlo.

Direttore del Centro di studi sul Parlamento - Università Luiss