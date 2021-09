Senza meritocrazia le eccellenze non possono emergere

4 Non c’è bisogno di maggiore concorrenza tra gli atenei, ma di una loro maggiore sinergia.

Si tratta di quattro buoni argomenti, che tuttavia dovrebbero valere come caveat, non come elementi di una “campagna anti-meritocratica” dannosa per l’università italiana e per i suoi stakeholder.

Perché dunque l’allarme è eccessivo e, in fin dei conti, sbagliato? Per quanto riguarda la competizione tra gli atenei, è importante ricordare che, a oggi, è distribuito in base a criteri premiali (non necessariamente competitivi) il 26% dei trasferimenti complessivi dello Stato alle università. Si può discutere se sia poco o tanto. È difficile però sostenere che costituisca una remora alle sinergie inter-ateneo (che infatti si vanno sviluppando).

La denuncia di un eccesso di meritocrazia risulta ancora meno fondata quando si riferisce alla valutazione dei singoli. In effetti, chiunque comprende quanta differenza facciano l’impegno e la competenza di un docente e quella di un impiegato tecnico o amministrativo. Eppure, in Italia – perfettamente in linea con gli auspici degli “anti-meritocratici” – non esiste (al di là delle promozioni, lente e, di necessità, scarse) alcun modo sostanziale di premiare quanti dimostrino quelle qualità.

In realtà, si fa una fatica enorme a riconoscere apertamente che ci sia chi fa meglio e chi fa peggio. L’attuale sistema di valutazione delle performance di docenti e ricercatori, dopo un primo esordio in sordina, si scontrò, nel 2015, con una resistenza fortissima. Fior fiore di colleghi s’impegnarono a dimostrare le falle di quel sistema di valutazione. Infatti, ce n’erano; per la semplice ragione che nessun “algoritmo valutatore” è valido se non è integrato da equilibrio e responsabilità. Ma, alla fine, il punto è se si vuole davvero individuare e fare emergere l’eccellenza. E questo è quanto gli “anti-meritocratici” non credono né possibile né utile; mentre sembrano riuscirci agevolmente – e, per loro, utilmente – le università straniere. Infatti, scelgono i nostri ricercatori “eccellenti” e li reclutano con offerte irresistibili.