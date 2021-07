Senza spettatori e ora senza sponsor locali: nuovi problemi per i Giochi di Tokyo

3' di lettura

Ai Giochi Olimpici di Tokyo non mancheranno solo gli spettatori. Anche gli sponsor giapponesi stanno cancellando o ridimensionando gli eventi promozionali inizialmente previsti. A riferirlo è l’agenzia internazionale Reuters, che ha raccolto fonti secondo cui gli sponsor locali sarebbero «frustrati» per le decisioni prese «all’ultimo minuto» dagli organizzatori.

Lo stop al pubblico manda in crisi gli sponsor locali

Il riferimento è all’annuncio sull’assenza del pubblico alle gare, giunto a meno di tre settimane dell’inizio dei giochi - che si svolgeranno tra il 23 luglio e l’8 agosto. Dopo aver tenuto in pieni l’ipotesi di far entrare un massimo di 10mila spettatori per evento, alla fine gli organizzatori hanno dovuto cedere all’avanzatra del virus: a Tokyo e nelle tre prefetture vicine i nuovi contagi non accennano a diminuire. Solo in città nei giorni scorsi sono stati registrati 920 nuovi casi di coronavirus in 24 ore, dato record da maggio.

Tagliati i piani per promozioni ed eventi

Secondo quanto risulta alla Reuters, che cita tra le altre fonti anche il quotidiano Asahi, sarebbero più di una dozzina le aziende che avrebbero dato ordine di tagliare le promozioni e gli eventi previsti per i Giochi: tra queste Canon, Tokio Marine & Nichido Fire Insurance e Ajinomoto.

Gli sponsor sarebbero «delusi» dai Giochi di Tokyo, Giochi colpiti dalla pandemia e inoltre non voluti né dalla popolazione né dalle aziende locali, come dimostrano diversi sondaggi condotti nelle ultime settimane. Tanto che ora diverse aziende si dicono anche «proccupate» di essere associate a Giochi «impopolari» per il pubblico.

Olimpiadi, continuano le proteste a Tokyo per chiedere la cancellazione

Un business da oltre 3 miliardi di dollari

Una situazione critica, soprattutto se si pensa che nel complesso sono più di 60 le società giapponesi che sponsorizzano i giochi di Tokyo 2020: insieme, hanno pagato una cifra record di oltre 3 miliardi di dollari, cui vanno aggiunti altri 200 milioni di dollari pagati per estendere i diritti di sponsorizzazioni al 2021, nel momento in cui i giochi sono stati rimandati a causa del coronavirus. A differenza dei partner internazionali, che hanno accordi pluriennali, gli sponsor locali sono infatti coinvolti solo nei Giochi di Tokyo.