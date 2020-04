Senza uso pubblico il bene demaniale diventa patrimonio disponibile

Il principio fatto valere dalla sezioni unite è unicamente collegato al fatto oggettivo della perdita della destinazione pubblica, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del soggetto che fruisce del bene già demaniale. Sicché, l’eventuale acquisto per usucapito del bene già demaniale può avvenire a favore di qualsiasi terzo, quale soggetto diverso dall’originario titolare del bene: quindi, privato o pubblico che sia.



Le eccezioni

Si aggiunga, infine, che il principio ora fatto valere subisce due eccezioni:

● la prima riguarda i beni del demanio marittimo, in base all’articolo 35 del Codice della navigazione inerente alle aree appartenenti a quel demanio (spiagge, rade, porti…);

● la seconda per l’espressa previsione dell'articolo 947, comma 3, del Codice civile per il demanio idrico (fiumi, laghi…).

In questi due casi si richiede, per la sdemanializzazione, un espresso provvedimento amministrativo (così anche Corte di Cassazione, seconda sezione, 10817/2009).



Conseguenze

La rilevata diversità di regime per i gruppi di beni ora indicati porta a due distinte rilevanti conseguenze per gli effetti che ne derivano. Assegnando, infatti, carattere ricognitivo alla dichiarazione di cessazione (tacita) della demanialità, nel caso affrontato dalle sezioni unite, si attribuisce a quell’atto efficacia retroattiva perchè destinata a operare fin dal momento in cui è venuta meno la destinazione all’uso pubblico del bene. Mentre il carattere costitutivo del provvedimento di sdemanializzazione per il bene appartenente al demanio marittimo e a quello idrico fa sì che il nuovo regime giuridico cominci dal momento dell’adozione del provvedimento, con ogni effetto collegato all’acquisizione del bene per decorso del tempo.