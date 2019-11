Senzadubbiamente Cetto è un re

Cetto viene avvicinato non più per fare l’amministratore locale ma per un progetto molto più ambizioso: governare il Paese, anzi!, quella parte del Paese che gli interessa di più, ovvero il Sud Italia. Riprendersi insomma il regno che fu dei Borboni, anche se Cetto inizialmente non capisce se si tratti di specie a pelo corto o lungo. Ma, assodato che questi Borboni non sono una razza canina, bensì sangue del suo sangue, ecco che Cetto, aiutato da parte della Chiesa e dall’abile stratega nobile e monarchico Venanzio (Gianfelice Imparato), diventa il candidato ideale per restaurare la monarchia in Italia.

La campagna elettorale è possibile con l’aiuto di uno spin doctor specialissimo, il figlio di Cetto, Melo (Davide Giordano), che, prima di venire indagato come prestanome del padre, era stato un sindaco modello per Marina di Sopra, trasformatasi in una città ecosostenibile, cablata, piena di piste ciclabili, dove la caccia è bandita e il circolo dei cacciatori si è trasformato nella bocciofila. Qui Cetto ritrova gli amici, rifugiatisi come animali in via di estinzione, negli scantinati di una palazzina in stile Silicon Valley.

Grazie alle dritte del figlio Cetto uniforma la sua dottrina politica -piegare le istituzioni al raggiungimento di un fine privato - ai nuovi mezzi, senza dimenticare la televisione secondo un copione ben noto nella più recente storia italiana.

Di pari passo procede l’educazione alle buone maniere di Cetto e della sua schiatta, che è forse la parte meno convincente del film, perché troppo stereotipata, come se Antonio Albanese e Piero Guerrera, che sono gli sceneggiatori, si fossero affidati a cliché e non a idee proprie.

Alla fine Cetto la spunta e non sono i brogli a consegnargli letteralmente lo scettro, come era avvenuto nella sua candidatura a sindaco, bensì gli stessi italiani, che capiscono e amano Cetto perché condividono gli stessi gusti e interessi.