Separare fatti e opinioni

Giuliano Amato, nell’articolo in pagina, ricorda il tratto distintivo di «Panorama» sotto la direzione di Lamberto Sechi che era magnificamente sintetizzato dalla regola «i fatti separati dalle opinioni»: l’importante è che i fatti siano veri, mentre le opinioni meglio se contrapposte per dare ai lettori una possibilità in più di formarsi un pensiero proprio. Io all’epoca ero un giovane studente che coltivava la speranza di fare il giornalista, un po’ ostacolato in famiglia, molto distante dal mondo dei giornali. Per me quel settimanale, che leggevo con avidità d’imparare, è stata una scuola di giornalismo. E, quando poi nel tempo ho assunto incarichi direttivi, ho cercato sempre di rispettarne la formula ispiratrice e di farla rispettare. In più, per quanto riguarda l’opportunità di confrontare opinioni opposte, sono sempre stato convinto che la dialettica e le contrapposizioni sono il motore del mondo. Per questo dandone conto si fa un servizio ai lettori. Purtroppo, come sottolinea Giuliano Amato, la regola di Lamberto Sechi è stata sostituita da un’altra: «La curvatura dei fatti in funzione delle opinioni», diventata comportamento comune di schieramenti opposti. (Fabio Tamburini)