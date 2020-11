Separazioni, accesso libero dei coniugi ai dati del Fisco per verificare i redditi Per l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è possibile consultare l’anagrafe tributaria senza le formalità del Codice di procedura civile di Giorgio Vaccaro

(js-photo - stock.adobe.com)

Per l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato è possibile consultare l’anagrafe tributaria senza le formalità del Codice di procedura civile

4' di lettura

Sì all’accesso senza vincoli all’anagrafe tributaria nei giudizi di separazione, per verificare i redditi dei coniugi e stabilire l’assegno di mantenimento. Lo ha chiarito l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con tre sentenze (n. 19, 20 e 21) pubblicate il 25 settembre scorso, ha sciolto i contrasti giurisprudenziali che esistevano sul tema.

In particolare, all’Adunanza plenaria sono state poste le questioni seguenti:

a) se i documenti reddituali (dichiarazioni dei redditi e certificazioni reddituali), patrimoniali (contratti di locazione immobiliare a terzi) e finanziari (gli atti, i dati e le informazioni contenuti nell’archivio dell’anagrafe tributaria e le comunicazioni provenienti dagli operatori finanziari) siano qualificabili quali documenti e atti accessibili in base alle norme sull’accesso ai documenti amministrativi (articolo 22 e seguenti, legge 241/1990);

b) in caso positivo, quali siano i rapporti tra la disciplina generale riguardante l’accesso agli atti amministrativi e le norme processuali civilistiche previste per l’acquisizione dei documenti amministrativi al processo (ordine di esibizione, richiesta di informazioni alla Pa e ricerca telematica nei procedimenti di famiglia come prevista dagli articoli 492-bis del Codice di rito civile e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del medesimo Codice);

c) in particolare, se il diritto di accesso ai documenti amministrativi sia esercitabile indipendentemente dalle forme di acquisizione probatoria previste per il processo civile o concorrendo con le stesse;