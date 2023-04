Separazioni, in aumento gli accordi fuori dal tribunale

È stata così regolata la convenzione di negoziazione assistita, con cui le parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole una controversia con l’assistenza degli avvocati.

Lo strumento ha una portata generale – si può usare per le liti che riguardano diritti disponibili – e ha una declinazione particolare per separazioni e divorzi. L’accordo raggiunto da marito e moglie, ciascuno assistito da un avvocato, ha lo stesso valore di una sentenza di separazione o di divorzio.

Ma prima va inviato al tribunale (e precisamente al procuratore della Repubblica), dove scattano due livelli diversi di controllo: se non ci sono figli minori o maggiorenni incapaci, con handicap grave o non autosufficienti economicamente, basta che l’accordo non presenti irregolarità per ottenere il «nullaosta»; se invece ci sono figli minori o maggiorenni bisognosi di aiuto, il procuratore deve valutare se l’accordo risponde all’interesse dei figli per «autorizzarlo»; altrimenti, lo trasmette al presidente del tribunale che deve approfondire con le parti in udienza.

L’altra strada per separarsi o divorziare “senza giudice” è concludere un accordo di fronte all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza o di quello in cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio.

In questo caso non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato, ma lo strumento non si può utilizzare se ci sono figli minori, maggiorenni incapaci o con handicap grave o economicamente non autosufficienti; inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Uno strumento semplice ma non immediato: le coppie devono presentare l’accordo in Comune e poi tornare per confermarlo non prima di 30 giorni.