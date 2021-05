Separazioni, divorzi e figli: giudizi più rapidi con la riforma della giustizia civile

Si punta poi a superare l’attuale divisione del procedimento in due fasi (presidenziale e istruttoria): il giudice fisserà la data dell’udienza e potrà adottare subito i provvedimenti urgenti nell’interesse delle parti e dei minori. Alla prima udienza le parti dovranno comparire per tentare la conciliazione, come già oggi avviene per le separazioni e i divorzi; il giudice potrà invitare le parti a fare un percorso di mediazione familiare (esclusi i casi in cui si denunci violenza domestica) con i mediatori iscritti nell’elenco che sarà creato presso ogni tribunale. Se la conciliazione non riuscirà, il giudice potrà pronunciare alla prima udienza la sentenza definitiva o solo parziale sullo stato, se il processo deve proseguire per decidere sugli assetti economici e la collocazione dei minori. Dopo la rimessione della causa in decisione, la sentenza dovrà essere depositata entro 60 giorni.

Una proposta ad hoc è dedicata a separazione e divorzio: nel processo di separazione sarà possibile proporre anche la domanda di divorzio, che sarà procedibile una volta passata in giudicato la sentenza parziale di separazione e decorsi i tempi previsti. E si potranno riunire i due procedimenti in corso nello stesso tribunale.

Si prevede anche un unico modello processuale (con meno limiti di oggi) per far valere le garanzie del pagamento dell’assegno attribuito alle parti deboli della crisi di famiglia.

I poteri d’ufficio

Nei criteri di delega dettati dagli emendamenti del Governo entra la codificazione del potere del giudice di adottare «provvedimenti relativi ai minori» d’ufficio, anche in assenza di istanza di parte: un’indicazione molto delicata che va precisata meglio per evitare di comprimere i diritti connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale.

Il giudice potrà d’ufficio anche disporre mezzi di prova a tutela dei minori e delle vittime di violenza, anche oltre i limiti stabiliti dal Codice civile. E, in generale, verrà creata una “corsia preferenziale” per i procedimenti in cui si denunciano violenze domestiche o di genere. Si prevede, infine, la possibilità di nominare, anche d’ufficio, il curatore speciale del minore.