Separazioni, divorzi e minori: rito unico dal 28 febbraio

Ma cosa cambierà con il rito unico? Di fatto, le parti (coniugi, partner e genitori) dovranno dedurre, prima della prima udienza, tutti gli elementi del loro contrasto, attraverso lo scambio di scritti difensivi. Una novità pensata per tagliare i tempi ma che rischia anche – temono gli avvocati – di ridurre le chance di soluzione consensuale. Il nuovo schema eliminerà, nei procedimenti di separazione e divorzio, l’udienza presidenziale, oggi occasione per chiedere i provvedimenti provvisori. Si potranno ottenere “provvedimenti indifferibili” solo in alcuni gravi casi. Mentre un percorso più veloce si aprirà per le vicende con abusi familiari. Per il tribunale per i minorenni si ridurrà la possibilità di delega ai giudici onorari.

La parte dedicata dalla riforma civile alla famiglia, per Maria Masi, presidente del Consiglio nazionale forense, «è quella che noi salviamo, perché l’uniformità del rito e del giudice eviterà la dispersione di energie, a beneficio delle persone da tutelare. Ma l’anticipazione non tiene conto delle risorse scarse a disposizione, in termini di personale e di infrastrutture informatiche. E tutti gli operatori del processo della famiglia devono avere il tempo di acquisire una formazione adeguata». Per questo Masi, nell’incontro in programma mercoledì 11 gennaio al ministero della Giustizia con il capo di gabinetto Alberto Rizzo (che nei giorni scorsi ha già visto l’Associazione nazionale magistrati), ribadirà la necessità di ripensare l’entrata in vigore e di implementare le risorse.

Non vede con favore le novità Cristina Maggia, presidente del Tribunale per i minorenni di Brescia e dell’Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia: «La riforma è modellata sui procedimenti di separazione e divorzio e ignora la particolarità delle procedure minorili, sempre connotate da pregiudizio e disagio gravi. I tribunali per i minorenni hanno organici insufficienti e i giudici onorari, fondamentali per approfondire gli aspetti psicologici, aiutano anche a garantire tempi adeguati. Ora che non potremo più delegare le istruttorie agli onorari la nostra attività rallenterà, anziché accelerare. Non possiamo neanche contare sugli addetti all’ufficio per il processo: a noi non sono stati destinati».

Ha chiesto di rivedere l’anticipazione anche l’associazione degli avvocati per la famiglia e i minori. «Le perplessità ci sono – ammette la presidente, Cinzia Calabrese – ma deve prevalere il nostro impegno per attuare una riforma da noi attesa da anni».