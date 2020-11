Separazioni e divorzi: i figli e un atto trascritto tutelano l’assegnazione della casa all’ex

Il tribunale ha respinto l’opposizione, affermando che il provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto successivamente all’iscrizione di ipoteca è «inopponibile al creditore ipotecario», sicché in questo caso l’acquirente del bene ipotecato compra «l’immobile come libero».

L’assegnazione trascritta prima della vendita del bene è invece opponibile all’acquirente in base all’articolo 337-sexies del Codice civile. Ma solo se si deve tutelare l’interesse della prole. Infatti, quando i figli diventano maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il terzo acquirente può proporre un’ordinaria azione di accertamento per far dichiarare la sopravvenuta inefficacia dell’assegnazione e ottenere il pagamento di un’indennità per l’occupazione illegittima (Cassazione, 1744/2018).

Ex coniugi comproprietari

giudici si sono poi occupati della situazione in cui si proceda alla divisione giudiziale della casa di cui gli ex coniugi sono comproprietari. In questo caso, l’assegnazione dell’immobile a uno di loro, quando sia opponibile ai terzi, incide sul valore di mercato del bene: quindi, secondo il giudice di legittimità (sentenza 9310/2009), se si procede alla divisione giudiziale della casa di proprietà di entrambi i coniugi, nella determinazione del prezzo di vendita si dovrà tener conto della precedente assegnazione, trattandosi di provvedimento che pregiudica il godimento e l’utilità economica del bene rispetto al terzo acquirente.

Meno tutelato è il convivente “more uxorio”. Infatti, la Corte suprema (sentenza 10377/2017) ha affermato che la convivenza determina una detenzione qualificata della casa di abitazione in cui si svolge il programma di vita in comune, ma non incide sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sull’immobile. Quindi, venuto meno il rapporto in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche la facoltà del partner superstite di permanere nell’immobile, sicché gli eredi dell’ex convivente proprietario hanno diritto di ottenere il rilascio del bene.