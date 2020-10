Sephora si espande a Milano e punta sulla Gen Z La catena di profumerie del gruppo Lvmh ha recentemente inaugurato l’apertura di un negozio in via Torino meta dello shopping dei più giovani di Marika Gervasio

Sephora continua a investire con un approccio sempre più omnichannel. Dopo aver potenziato negli ultimi mesi i servizi dell’e-commerce e aver integrato ulteriormente l'esperienza digitale e quella degli store fisici, ricomincia ad ampliare la rete di profumerie con l’inaugurazione di un negozio a Milano.

La catena francese del gruppo Lvmh, infatti, ha recentemente salutato l’apertura del suo 132° punto vendita meneghino nella via dello shopping della Gen Z, via Torino, meta prediletta per gli acquisti del pubblico più giovane.

Con una superficie di 315 metri quadri sviluppati su tre livelli la profumeria promette un percorso cliente d'impatto, un'offerta prodotto ampia e ricercata in linea con le nuove tendenze.

«Gli store - afferma afferma Beyan Figen, general manager di Sephora Italia - rimangono un luogo privilegiato di esperienza che va oltre al mero acquisto di prodotti. Il consiglio del nostro personale e i servizi in store sono elementi insostituibili».