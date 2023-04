Sequestrati 900mila euro a cartomante truffatrice

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fiumi di denaro intascati senza pagare le tasse e almeno un caso di raggiro. Per questo è finita nei guai una donna di Varese, Franca Portadibasso, 67 anni, cartomante in tv e sui social, che è stata denunciata per truffa e omessa dichiarazione dei redditi, subendo anche il sequestro di beni per 900mila euro, corrispondenti ai mancati versamenti contributivi.

Le Fiamme Gialle di Varese hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Busto Arsizio su richiesta della Procura al termine di un'indagine per reati tributari e di truffa nei confronti della sedicente maga, operante su tutto il territorio nazionale, tramite apparizioni in programmi Tv e creazione di profili social, ma residente in provincia di Varese.

Promessa di guarigione in cambio di soldi

L’indagine era nata dalla denuncia di un impiegato truffato dalla cartomante - nota sui social come “Asia” - che per risolvere i suoi problemi familiari lo aveva convinto a consegnarle, a più riprese, somme di denaro per oltre 30mila euro in contanti. Tra i raggirati anche una giovane malata di Sla, a cui la maga, spesso coadiuvata dalla figlia, in arte Azzurra, aveva promesso la guarigione a fronte di lauti pagamenti.

La falsa medium, è emerso dalle indagini, si faceva pagare su carte prepagate intestate anche a figli e nipoti, a cui aveva anche intestato otto immobili, un terreno, 20 conti correnti e un’auto. Quando qualche malcapitato provava a interrompere il rapporto perché ormai prosciugato dei risparmi, la maga gli prospettava terribili nefandezze e incidenti mortali. Al vaglio degli inquirenti anche la posizione della figlia e di un altro collaboratore.