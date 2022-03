Sequestro all’oligarca russo Mordashov: sigilli allo yacht da 65 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Valgono 140 milioni i beni che l’Italia sta sequestrando agli oligarchi russi per dar seguito alle ritorsioni internazionali contro la guerra in Ucraina seguendo così i passi di altri paesi europei. Sigilli sono scattati finora per i beni in Italia di Alexey Alexandrovits Mordashov, Oleg Savchenko e Gennady Timchenko.

La nota del ministero dell’Economia

«Sono in corso di adozione provvedimenti di congelamento sul territorio italiano di beni mobili e immobili appartenenti a soggetti russi presenti nelle liste dei regolamenti europei - spiega il ministero dell’Economia - per circa 140 milioni di euro. Provvedimenti sono in corso di adozione».

La lista di oligarchi

I tre miliardari Mordashov, Savchenko e Timchenko, ritenuti legati al premier russo Vladimir Putin, sono inseriti nella lista del Regolamento Ue 2032/261 del Consiglio del 23 febbraio scorso. La misura restrittiva è stata eseguita dalla Guardia di finanza, al termine di una serie di accertamenti patrimoniali su larga scala. È stato il Nucleo di polizia valutaria ad analizzare le movimentazioni finanziarie degli ultimi anni dei due oligarchi, individuando investimenti da capo giro in territorio italiano.

I due yacht extra lusso di Mordashov e Timchenko

In particolare, ad Alexey Alexandrovits Mordashov è stata applicata una misura restrittiva sull’imbarcazione «Lady M Yacht», localizzata nel porto di Imperia, dal valore stimato di circa 65 milioni di euro. Stando a fonti aperte, l’oligarca risulta principale azionista e presidente di Severstal, un conglomerato russo con interessi nel metallo, energia e miniere. Nel 2003, Mordashov è diventato anche comproprietario di Rossiya Bank. Nel 2021 Bloomberg ha stimato il suo patrimonio netto in 25,8 miliardi di dollari, tanto da indicarlo come il quarto uomo più ricco della Russia. Secondo Forbes, che tiene conto del patrimonio totale della famiglia, Mordashov è l’uomo più ricco della Russia con 29,1 miliardi di dollari.

Un ulteriore congelamento di beni ha riguardato un altro oligarca vicino a Putin, si tratta di Gennady Timchenko. Gli è stata sequestra l’imbarcazione «Lena», lunga 52 metri, che era ormeggiata a Sanremo.