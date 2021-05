Serapian: «La pandemia ha insegnato a riconoscere e apprezzare il vero lusso»

5' di lettura

Quando arrivò a Milano negli anni Venti dall’Armenia, Stefano Serapian forse non immaginava che un giorno il suo atelier di confezionamento di borse sarebbe diventato virtuale, ma non per questo meno efficace nel realizzare i desideri dei clienti. È stata la pandemia a digitalizzare l’esperienza del su misura di Serapian, facendola uscire dallo storico laboratorio milanese e portandola lontano, fino in Giappone. Un’opportunità che la maison, parte del gruppo Richemont dal 2017, ha colto e grazie alla quale ha saputo inprimere un’interessante evoluzione al suo business, come racconta il ceo Giacomo Cortesi.

Quali cambiamenti avete introdotto nei negozi e / o negli ambienti di lavoro (uffici e impianti produttivi)?

La sicurezza dei nostri team e dei nostri clienti è sempre stata al primo posto. In generale, sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste dal Protocollo internazionale, come la riorganizzazione degli spazi e tutte le misure sanitarie necessarie. Fin da subito, abbiamo deciso di organizzare il lavoro del team con la possibilità di smart working e qualora fosse necessaria la presenza in ufficio abbiamo adottato la modalità con turni a rotazione, in modo da rispettare il numero di persone autorizzate negli ambienti. Lo stesso per le nostre boutiques dove abbiamo attivato la possibilità di organizzare le vendite a distanza, in modo da poter continuare ad offrire il nostro miglior servizio ai clienti. Inoltre, sin dall'inizio della pandemia siamo stati anche in prima linea con la produzione di mascherine chirurgiche in partnership con le nostre manifatture. Abbiamo convertito parte della produzione di pelletteria per realizzare le mascherine delle quali ne sono state donate circa 2 milioni alle regioni Toscana e Lombardia, oltre che a istituzioni pubbliche, e ospedali con il supporto di Richemont.

Giacomo Cortesi, ceo Serapian

Quali novità resteranno oltre la pandemia?

Sicuramente il focus sul digitale che ci ha dato molte soddisfazioni in questo periodo. Gli investimenti della maison avranno infatti una chiara propensione al digital, sia dal punto di vista del consolidamento della brand awareness sia di un ulteriore rafforzamento dello sviluppo commerciale. Ad esempio, recentemente abbiamo aperto una nuova boutique in Giappone, più precisamente a Ginza Six, presso la quale abbiamo attivato la possibilità per il cliente di vivere da remoto l'esperienza Full Bespoke (il su misura) che offrivamo solo presso la nostra sede di Villa Mozart, nel cuore di Milano. Tutto questo utilizzando tool digitali all'avanguardia che permettono di mettere in contatto il cliente, dal Giappone in questo caso ma idealmente da ogni parte del mondo, con l'atelier di Milano e direttamente con i nostri artigiani e il nostro Bespoke Manager, Giovanni Nodari Serapian.

Avete riscontrato dei cambiamenti nelle aspettative e nei desideri dei clienti?

Senza dubbio questa situazione di incertezza globale ha avuto un forte impatto anche sulle abitudini di acquisto dei clienti. Una maggiore attenzione alla qualità, alla provenienza e all'autenticità di un prodotto è ciò che ora guida maggiormente l'acquisto. Sicuramente per Serapian questi elementi sono da sempre fondamentali, perché quello che noi offriamo ai nostri clienti è un prodotto che vanta un forte know-how artigianale nonché una qualità ricercata e interamente “Made in Italy”. Abbiamo inoltre notato anche un maggiore interesse nei confronti del Bespoke. Ora più che mai, le persone cercano un qualcosa di unico e che li rappresenti; il servizio Bespoke che offriamo da Serapian è proprio questo, un'esperienza completa di artigianalità eccezionale.

Rispetto alle collezioni che avevate preparato per la PE 2020, in che misura sono state ridotte quelle dell'AI 20-21 e della PE 21?

Le nostre collezioni si caratterizzano per un giusto equilibrio di prodotti continuativi e novità stagionali, questo ci ha consentito di non dover modificare o ridurre l'offerta. Un esempio è la nostra linea “Mosaico”, che prende il nome dalla lavorazione storica e iconica dell'intreccio a mano e che ad oggi rappresenta il cuore dell'universo Serapian.