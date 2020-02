Serata di record per l’arte moderna e il Surrealismo da Christie’s Ricavi totali in calo ma brillano le opere di Magritte e si raggiungo prezzi record per Grosz e de Lempicka di Giovanni Gasparini

Il catalogo in due parti proposto da Christie's la sera del 5 febbraio ha riportato fiducia nel mercato dopo una performance in tono minore la serata precedente da Sotheby's . In totale sono andati venduti 41 dei 49 lotti offerti, pari all'84% per numero e ben il 94% per valore, sintomo che tutte le opere importanti hanno trovato un acquirente, per un ricavo di quasi 106 milioni di sterline, ben oltre la stima di 74 milioni pre-asta, ma oltre un terzo di meno rispetto all'anno precedente, sintomo della perdurante difficoltà a ricevere consegne a vendere lavori eccezionali.

Tre lavori sono comunque andati oltre la soglia dei 10 milioni di £, ma comunque entro i 20 milioni.



I record del catalogo Impressionista e Moderno

I primi 25 lotti hanno riportato 63 milioni di £ grazie a due prezzi record per opere che non potrebbero esser più distanti per periodo, stile, significato e rilevanza storica. Il primo a finire sotto il martello è stato un raro e inquirente lavoro del grande Espressionista tedesco George Grosz, dipinto negli ultimi mesi della Prima Guerra Mondiale nell'estate del 1918, «Gefährliche Straße» è una feroce critica visiva alla società militarista prussiana ormai in disfacimento, con una serie di losche figure che si incrociano nel buio della notte illuminata dai fari dei mezzi. La stima di 4,5-6,5 milioni prefigurava già un record e bene ha fatto la casa d'aste a garantire direttamente il lotto, che giustamente è stato lungamente conteso fino a sfiorare i 10 milioni di sterline, 9,7 con le commissioni, pari a 12,6 milioni di dollari al cambio corrente: record più che meritato per un dipinto eccezionale sotto ogni profilo.

Ma questo risultato è andato presto superato dopo solo due lotti da un grande ritratto Art Decò di Tamara de Lempicka, favorita da una clientela americana dello show business di Hollywood, il cui ritratto della cantante Marjorie Ferry del 1932 ha portato un nuovo prezzo record per la nobildonna al tempo scandalosa per la sua insaziabile bisessualità che traspare anche dai soggetti ritratti. La garanzia di parte terza sul lotto è andata presto superata e la contesa fra telefoni americani è terminata a ben 16,3 milioni di sterline, il doppio della stima bassa di 8-12 milioni di £.

Un bronzo di Alberto Giacometti del 1948 di medie dimensioni con tre uomini in marcia su una piazza partiva dalla stessa stima ma si è dovuto fermare a 11,3 milioni di £ acquisito dell'art advisor americano Nancy Whyte, unico risultato veramente positivo per le quattro opere tridimensionali proposte, fra cui due lavori di Rodin entrambi andati invenduti.

Il mercato di Picasso

Diversamente alla serata precedente, dove forse per la prima volta non era presente in catalogo serale nemmeno un suo lavoro, Christie's proponeva ben sei opere di Picasso di diverse decadi, di cui cinque vendute per un totale di 15,2 milioni di £, sotto la stima bassa di 16,2-23,2 milioni per il gruppo, nonostante l'aggiunta delle commissioni. Un solo lavoro del prolifico catalano ha giustamente superato la stima alta, una gouache su carta del 1943, una natura morta insolitamente colorata per il periodo fra le guerre che ha raggiunto 1,7 milioni di £ rendendo inutile la garanzia.