Serena Williams entra nel mondo degli Nft con il fantacalcio di Sorare

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Serena Williams entra nel mondo delle criptovalute e degli Nft utilizzando il grimaldello del fantacalcio. La campionessa americana di tennis è entrata nel consiglio di amministrazione di Sorare, la startup per il gioco di fantacalcio con blockchain attiva in oltre 180 paesi nel mondo, presenta anche in Italia con una decina di squadre.

Sorare sta unendo il mondo degli Nft con quello degli esport, portando sulla piattaforma tutte le funzionalità e il valore a lungo termine dei non fungible token, dando vita a una nuova era delle modalità di engagement dei tifosi dentro e fuori dal campo. La startup, che ha appena chiuso un finanziamento da 680 milioni di dollari, ha oggi più di un milione di utenti in tutto il mondo e ha stretto accordi con 230 squadre di calcio.

Loading...

Serena Williams, che si è già distinta per capacità imprenditoriale e innovazione tecnologica, fornirà una consulenza al consiglio d'amministrazione dell'azienda in particolare sullo sviluppo del rapporto con gli atleti di tutto il mondo, sulla strategia per espandersi in nuove categorie sportive, con un focus sugli sport femminili.

In prospettiva il focus è sulle future iniziative di grande impatto, per rendere la nuova generazione della rete fondata sulla blockchain, il Web3, più inclusiva e diversificata.

«Gli Nft hanno il potenziale per essere lo strumento che porterà equità e investimenti negli sport femminili. Sono entusiasta di iniziare a lavorare al fianco di Nicolas (Julia, Ceo di Sorare, ndr) e di tutto il team, perché capiscono il rapporto tra atleti e fan come nessun altro nel settore, e credo che Sorare definirà la cultura e il tono del futuro dell’intrattenimento sportivo», ha commentato Serena Williams.