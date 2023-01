Serena Wines 1881 supera i 100 milioni di fatturato, più della metà all’estero

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il fatturato 2022 di Serena Wines 1881 ha superato il tetto dei 100 milioni, soprattutto grazie al prosecco, all’export e alla ripresa dei consumi in bar e ristoranti, che assorbono oltre il 90% della produzione. I volumi dell’azienda vitivincola di Conegliano sono infatti cresciuti del 10% per un totale che sfiora i 400mila ettolitri e un valore che aumenta però del 25%. La quota di export ha superato il 53% dell'intero fatturato.

L’azienda rimane solida sul settore dei fusti, dove registra una crescita del 12% sui volumi. «L’obiettivo minimo – comunicano da Serena Wines 1881 – è di replicare tali risultati anche nel prossimo anno».

I mercati esteri più importanti sono la Germania, che quest'anno è tornata a primeggiare su tutti superando i 12 milioni; gli Usa in seconda posizione con 7 milioni. Seguono Polonia – «mercato sempre più maturo per il Prosecco ma ancora in crescita» – la Gran Bretagna, la Francia, «che registra la migliore performance dell'anno con un +60% rispetto al 2021». «Rimane in solida e costante crescita tutta l’area dell'Europa centro-orientale – continua la nota dell’azienda – con conferme importanti da parte dei singoli Paesi, compresa la Russia. Per ovvie ragioni l'Ucraina ha subito nel 2022 una netta inflessione (-20% sul 2021) che visti gli attuali frangenti, si può considerare un grande risultato».

Tra i traguardi raggiunti nell’anno appena concluso vengono ricordati il progetto Audace underwater wine, l’ottenimento della certificazione di sostenibilità Equalitas, il consolidamento della collaborazione con i ragazzi di Alex Zanardi tramite il progetto Obiettivo3 e l’apertura al pubblico dell'enoturismo Ville d’Arfanta.

«Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti – commenta Luca Serena, quinta generazione alla giuda di Serena Wines 1881 – e abbiamo in serbo nuove progettualità commerciali per il 2023, con focus particolare su Usa, Canada e anche in Francia, mercato dove prevediamo una ulteriore forte crescita. Inoltre stiamo perfezionando alcuni progetti per approcciare il mercato turco e dare ulteriore vigore a quello Europeo, dove è in particolare la Scandinavia a tenerci impegnati con la partecipazione ai nuovi tender».