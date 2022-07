Il suv Seres 3 arriva dall'Oriente abbinando la motorizzazione elettrica ad una buona capacità di carico. Il C-SUV elettrico distribuito in esclusiva in Italia dal gruppo Koelliker è proposto con un'offerta di servizi volti a garantire una customer experience completa e rassicurante. Tra questi il pacchetto di manutenzione programmata con validità di tre anni, una garanzia di cinque (sette sulla batteria) e il servizio di ricarica presso il proprio domicilio (WallBox) fornito in collaborazione con Daze Box ed e-card di ricarica di 1.000 kWh. Seres 3 è dotato di batteria da 53,6 kWh che consente un’autonomia fino a 329 km e che può essere ricaricata tramite l’on-board charger da 6,6 kW in 8 ore in AC o 30 minuti (dal 20 all’80%) in DC a 50 kW. Di origine latina, il vocabolo Seres evoca la via della Seta e chi la percorreva. Seguendo questa ispirazione anche la storia del brand parte da Cina e Giappone e arriva fino in Germania passando, in questo caso, dall’America.

