Il C-suv elettrico distribuito in esclusiva in Italia dal gruppo Koelliker è proposto con un'offerta di servizi completa. Tra questi il pacchetto di manutenzione programmata con validità di tre anni, una garanzia di cinque (sette sulla batteria) e il servizio di ricarica presso il proprio domicilio (WallBox) fornito in collaborazione con Daze Box ed e-card di ricarica di 1.000 kWh. Seres 3 è dotato di batteria da 53,6 kWh che consente un’autonomia fino a 329 km e che può essere ricaricata tramite l’on-board charger da 6,6 kW in 8 ore in AC o 30 minuti (dal 20 all’80%) in DC a 50 kW. Nel dettaglio la Seres 3 è lunga 439 cm, larga 185 cm, alta 165 cm . Nella versione Seres 3 costa 37.555 euro con trazione elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 120 kW/163 CV ed una coppia massima di 300 Nm a 12.000 giri/min. La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 170 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.765 kg.

